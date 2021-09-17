Судові охоронці Тернопільщини та Хмельниччини, поліцейські та рятувальники приборкували пожежу, евакуйовували людей, забезпечували безпеку суддів та учасників судового процесу

На базі Підволочиського районного суду Тернопільської області відбулися масштабні тактико-спеціальні навчання з оперативного реагування при надзвичайних подіях та масових порушеннях громадського порядку.

Учасниками навчань стали співробітники підрозділів охорони Хмельницької та Тернопільської областей, поліцейські та рятувальники головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій, долучилися до них і працівники апарату суду, які, за легендою, забезпечували охорону.

Після останніх настанов керівника тактико-спеціальних навчань, розпочалися події, наближені до реальності. Задимлення, брязкання щитів, заклики до порушення громадського порядку, прохання про допомогу лунали сьогодні в приміщенні суду та навколо.

Розпочалося навчання з приборкання пожежі та визволення людей з вогняної пастки. Діяти рятувальникам й охоронцям Феміди доводилось блискавично та злагоджено, адже права на помилку не було.

Далі за сценарієм приміщення суду заблокували агресивно налаштовані молодики з димовими шашками, які хуліганськими діями чинили опір законним вимогам судовим охоронцям та поліцейським, головною метою яких було зірвати судове засідання.

В залі судового засідання також було неспокійно, події розвивалися з шаленою швидкістю. Співробітники судової охорони стали надійним щитом для забезпечення безпеки правосуддя.

Для судових охоронців Тернопільщини та Хмельниччини це другий досвід подібної взаємодії.

В ході навчань учасники відпрацювали угамування агресивно налаштованого натовпу, забезпечення безпеки життя судді, ліквідацію загорання та евакуацію працівників і відвідувачів суду в зону безпеки.

Основний наголос було зроблено на злагодженість дій та запобігання тяжким наслідкам, таким як смерть, поранення чи травмування сторін протистояння.

Відпрацьовуючи на різних об’єктах судової влади тактичні завдання, учасники навчаються миттєво реагувати на ускладнення в оперативній обстановці і злагоджено протидіяти небезпеці, – зазначив начальник відділу організації охорони та підтримання громадського порядку територіального управління Служби судової охорони підполковник Служби Богдан Катрун.