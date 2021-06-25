У Тернополі викрили групу осіб, які виготовляли фальшиві довідки з результатами ПЛР-тестів на COVID-19 на замовлення туристичних агенцій

Під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури оперативники викрили 4 тернополян, які на замовлення громадян, туристичних агенцій та візових центрів із різних областей України виготовляли підроблені довідки, начебто видані ліцензованим медичним закладом (ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України).

За версією слідства, двоє мешканців Тернополя під прикриттям «візового центру», що надає послуги із працевлаштування громадян України за кордоном, організували прибуткову схему з виготовлення та реалізації підроблених документів про результати ПЛР-тестування. До цього процесу вони залучили ще двох спільників. Вартість одного підробленого документа коливалась в межах від 200 до 500 гривень.

Фальсифіковані довідки використовувалися приватними особами для безперешкодного перетину кордону іноземних держав. Оскільки «документи» передавались їм без проведення жодних медичних обстежень, інфіковані громадяни мали змогу уникнути карантинних заходів з протидії поширенню пандемії.

Під час проведення обшуків за адресами проживання зловмисників та за місцями вчинення незаконної діяльності вилучено десятки готових підробок, численні бланки та засоби виготовлення фальшивок, комп’ютерну техніку.

Вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Заходи із викриття та припинення протиправної діяльності проводились працівниками СБУ спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури.