468×60
468×60

Підприємцю з Тернопільщини правоохоронці інкримінують шахрайство з державними коштами

Категорія: Кримінал

e7c773723cc07706dd9e2943fcbe008c_preview_w440_h290Майже 45 тисяч гривень привласнив підрядник під час виконання ремонтних робіт на Бучаччині. Про незаконні заробітки стало відомо після проведеної ревізії.

Як з’ясувалося, один із приватних підприємців, який виконував роботи по проведенню капітального ремонту в адміністративній будівлі однієї з селищних рад та в школі, вказав завищені ціни. В акти виконаних робіт він вніс завідомо неправдиві дані. Роботи тривали впродовж 2016-2017 років.

Проте, після того, як якість та обсяг виконаних робіт перевірила спеціально створена комісія, то з’ясувалося, що вони не відповідають оплаченим коштам.

Таким чином підприємець заробив близько 16 тисяч на ремонті селищної ради та майже 29 тисяч на актовій залі школи.

Підозрюваний у скоєному зізнався, гроші повернув. Проте йому доведеться відповідати у суді за правопорушення згідно статті 190 частина 2 ККУ. Триває слідство.

Схожі статті

Залишити коментар

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *