Слідчі Тернопільщини скерували до суду кримінальне провадження щодо посадовця, котрий привласнив майже 180 тисяч бюджетних коштів

На Тернопільщині керівник однієї з державних установ придумав цілу схему збагачення: на вакантну посаду оформив людину, котра «працювала» лише на папері. Проте реальну зарплату, премію, до того ж у немалих розмірах, посадовець клав до власної кишені.

У ході досудового розслідування, яке здійснювалося під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, слідчі Головного управління Національної поліції встановили, посадовець спільно з жителькою Донеччини, котра й була оформлена на вакантну посаду в державну установу, за попередньою змовою майже рік займалися привласненням коштів.

Керівник при тому давав вказівки працівникові кадрового відділу вносити неправдиві відомості до табелю обліку робочого часу, а бухгалтеру – нараховувати не лише заробітну плату, а й чималі преміальні працівниці, котру ніхто в очі не бачив. Так в період з листопада 2018 року по листопад 2019 року на банківську картку, оформлену на ім’я донеччанки, котрою користувався посадовець, що було доведено в ході розслідування, було начислено 178 379 гривень, а разом із утриманими податками та зборами - 221 588 гривень.

Слідчі довели причетність підозрюваного до вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 191 ККУ – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.