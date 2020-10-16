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Правоохоронці встановлюють особу чоловіка

Категорія: Відео, Увага! Розшук!

Працівники Тернопільського відділу поліції розшукують невідомого чоловіка, якого підозрюють у крадіжці дороговартісних навушників з магазину побутової техніки, що знаходиться в торговому закладі на вулиці Живова.

Подія трапилася 13 жовтня близько 14:30. Крадій непомітно викрав техніку вартістю 12 000 гривень.  Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного.

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте її місце знаходження, телефонуйте за номерами у Тернополі: 27-11-70, 067-352-33-17 або на лінію “102″.

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