Правоохоронці встановлюють особу чоловіка

Працівники Тернопільського відділу поліції розшукують невідомого чоловіка, якого підозрюють у крадіжці дороговартісних навушників з магазину побутової техніки, що знаходиться в торговому закладі на вулиці Живова.

Подія трапилася 13 жовтня близько 14:30. Крадій непомітно викрав техніку вартістю 12 000 гривень. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного.

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте її місце знаходження, телефонуйте за номерами у Тернополі: 27-11-70, 067-352-33-17 або на лінію “102″.