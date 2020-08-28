Оперативники розшукали зловмисника, який силоміць відібрав мобільний телефон у тернополянина

Співробітники карного розшуку Тернопільського відділу поліції встановили особу зловмисника та повернули крадений мобільний телефон потерпілому.

Повідомлення про вчинення пограбування надійшло до поліцейських від тернополянки. Жінка розповіла, що жертвою злочину став її син. Потерпілому – 36 років, проте через проблеми зі здоров’ям чинити опору нападникові він не міг.

З’ясувалося, зловмисник підійшов до потерпілого на вулиці, штовхнув його та відібрав засіб зв’язку.

Причетним до злочину виявився неодноразово судимий 46-річний тернополянин. Речовий доказ у нього правоохоронці вилучили.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 ККУ – грабіж. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Оперативні заходи тривають. Розшуківці перевіряють зловмисника на причетність до вчинення інших протиправних вчинків.