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У Бережанському районі втопилося двоє підлітків

Категорія: Кримінал, Порятунок

Трагедія трапилася у суботу, 11 липня, близько 18.30 на ставку між селами Мечищів та Вільховець Бережанського району.

Загиблі – 16-річний житель Бережан та 15-річний житель села Вільховець.

За попередніми даними, хлопці відпочивали на ставку в компанії ще трьох неповнолітніх. В якийсь момент двоє підлітків пішли купатися та не змогли самостійно вибратися з води.

Одного зі хлопців рятувальники витягнули вже мертвим, інший підліток помер у реанімації лікарні.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 115 ККУ з поміткою «нещасний випадок».

Поліцейські закликають батьків пильнувати за своїми дітьми, не відпускати їх купатися на водойми без супроводу дорослих. Наголосіть їм на суворе дотримання правил безпеки під час плавання.

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