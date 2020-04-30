500 доларів вимагав у Тернополі посадовець за вирішення земельних питань

На отриманні неправомірної вигоди оперативники Головного управління Нацполіції в Тернопільській області спільно з співробітниками Служби Безпеки України під процесуальним керівництвом обласної прокуратури затримали чиновника.

Керівник одного із відділів обласного управління Держгеокадастру отримав гроші за сприяння у затвердженні проєкту землеустрою для відведення ділянки під будівництво житлового будинку.

За попередньою інформацією, посадовець мав домовитися з органами місцевого самоврядування щодо зміни цільового призначення ділянки. Гроші місцевий мешканець передавав чиновнику у автомобілі, припаркованому біля приміщення Головного управління Держгеокадастру.

Зловмисника затримали правоохоронці “на гарячому” відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 369-2 частина 3 ККУ – зловживання впливом. Вирішується питання щодо оголошення посадовцю підозри у вчиненні злочину та обрання йому міри запобіжного заходу.

Триває слідство.