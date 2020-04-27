Від злочинних дій раніше судимого тернополянина постраждали дві жительки Теребовлянщини

Жінки приїхали до обласного центру за товаром. Машину припаркували на території гуртовні, що на вулиці Живова. Під час завантаження товару дверцята автівки були незамкненими. Цим й скористався зловмисник.

Зі слів потерпілих, вони, закупивши товар, носили його зі складу до автівки, тому задні дверцята не замикали. Зловмисник, вочевидь, помітивши, що шлях до салону чужого транспортного засобу вільний, та ще й всередині залишені сумочки, не став зволікати.

Жительки Теребовлянщини втратили кожна чималу суму грошей та документи, загалом сума збитків – майже двадцять тисяч гривень.

Оперативники встановили особу крадія. Ним виявився раніше неодноразово судимий за майнові злочини 52-річний тернополянин. Зловмисник у скоєному зізнався.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за частиною 1 статті 185 ККУ. Лиходія перевіряють на причетність до вчинення інших протиправних діянь.