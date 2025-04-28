Біль, що не вщухає: поліцейські Тернопільщини вшанували пам’ять побратимів, які загинули у важких боях на Луганщині

27 квітня — треті роковини з дня героїчної загибелі трьох співробітників роти патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль»: старшого лейтенанта поліції Михайла Гудзя, старшого сержанта поліції Тараса Гогуся та капітана поліції Сергія Рудого.

У річницю трагедії, щоб згадати загиблих у спільній молитві, зібралися працівники Головного управління Національної поліції Тернопільської області та їхні побратими-спецпризначенці. Поліцейські разом із родинами відвідали могили полеглих Героїв.

Усі троє бійців стали на захист України ще у 2014 році, у складі новосформованого тоді батальйону поліції особливого призначення «Тернопіль».

Коли почалося повномасштабне вторгнення ворога, їхній спецпідрозділ виконував бойові задання на сході. 27 квітня 2022 року на Луганщині, внаслідок влучання снаряда, троє поліцейських-спецпризначенців отримали поранення, несумісні з життям.

Кожен із них був відважним офіцером, справжнім другом, люблячим сином, чоловіком і батьком. Їхній поліцейський шлях продовжили діти: у роті поліції особливого призначення служить син Михайла Гудзя — Олег, а донька Сергія Рудого — Анастасія працює інспектором служби освітньої безпеки.

Поліція Тернопільщини висловлює глибокі співчуття родинам загиблих. Біль важкої втрати навіки залишиться в наших серцях. Ми схиляємо голови в жалобі, ніколи не забудемо Героїв.