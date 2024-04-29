СБУ повідомила про підозру екс-депутату «Опоблоку», який вступив до лав незаконного правоохоронного органу росіян у окупованій Каховці

Слідчі Тернопільського управління СБУ зібрали доказову базу щодо чергового колаборанта з Херсонщини, який добровільно погодився на співпрацю з ворогом та вступив до лав карального органу окупантів – т.зв. «главного управления министерства внутренних дел российской федерации по Херсонской области».

Під час досудового розслідування встановлено, що після окупації Херсонщини російськими військами екс-депутат Каховської міської ради від забороненої проросійської політичної партії «Опозиційний блок» прийняв пропозицію загарбників та добровільно приєднався до органів окупаційної влади.

У липні 2022 року його призначили на посаду «следователя» у так званій окупаційній «народной милиции» Каховки, а згодом він обійняв посаду «старшего следователя ОМВД рф «Новокаховский» ГУ МВД рф по Херсонской области».

Працюючи у псевдо правоохоронних органах росіян, зрадник допомагав країні-агресору підтримувати окупаційний режим, а також придушував опір і залякував мирних жителів тимчасово окупованих міст Херсонщини.

Зокрема, колаборант примушував працівників Каховської центральної міської лікарні до співпраці з окупаційною владою та вимагав у керівництва лікувального закладу вести діловодство російською мовою. Крім того, зрадник примушував підприємців реєструвати свою діяльність відповідно до вимог російського законодавства і сплачувати «податки» місцевій окупаційній адміністрації.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили зловмиснику про підозру за ч.7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. За співпрацю з ворогом йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Викриття та документування протиправної діяльності підозрюваного здійснювали співробітники УСБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області