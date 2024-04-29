Безбар’єрність для всіх: поліцейські Тернопільщини створюють доступні послуги для людей з інвалідністю

У час війни поліція Тернопільщини продовжує впровадження доступності послуг для громадян з інвалідністю.

Перші важливі кроки у створенні суспільства без обмежень поліція Тернопільщини реалізувала ще до початку повномасштабного вторгнення. Зі слів представника Департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Нацполіції Ірини Ніколаєвої, у рамках Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Головному управлінні Національної поліції Тернопільщини та окремих територіальних підрозділах встановлені та функціонують електронні підйомники та пандуси для людей з порушеннями опорно-рухового апарату та ампутацією.

Григорій Софіюк, житель села Москалівка Лановецької громади каже, що, будучи здоровим, ніколи не задумувався над тим, наскільки важливою є безбар‘єрність. Зрозумів це тоді, коли дев’ять місяців тому через важку недугу втратив кінцівку. Чоловік вдячний усім, хто думає про таких людей, як він.

Як облаштовані та наскільки функціональні електронні підйомники для людей на візках – інспектували жителі області у Головному управлінні поліції та Чортківському районному відділі. До слова, у Чорткові непросто далося встановлення підйомника, адже до будівлі відділу поліції ведуть високі сходи, проте завдяки співпраці з фахівцями цю перешкоду вдалося подолати.

Зі слів голови громадської організації «Безбар‘єрний Тернопіль» Тараса Хоміцького, коли йдеться про реалізацію безбар‘єрного простору, саме люди для яких створюється можливість безперешкодного пересування мають здійснювати так звану перевірку придатності об’єкта.

Варто додати, що в підрозділах поліції області активно проводяться роботи щодо облаштування санвузлів для тих, хто пересувається на візках.

Ще один з напрямів безбар‘єрності над впровадженням якого активно працюють у поліції – інформаційний. Незалежно від функціональних порушень чи комунікативних можливостей люди мають мати доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій. Приміром, на фасадах поліцейських адмінбудівель встановлюються тактильні дошки з позначенням назв підрозділів шрифтом Брайля.

Можливість комунікувати з людьми з порушеннями слуху поліцейські Тернопільщини реалізували декілька років тому. На номер мобільного оператора відділу служби 102 приймають смс-повідомлення. Отримана інформація за лічені хвилини переноситься до електронної картки «102» для подальшої реєстрації в єдиному обліку органу поліції та реагування.

Кожен проєкт, який втілює поліція Тернопільщини в сфері надання послуг, проходить крізь призму безбар‘єрності.