Тернопільські оперативники викрили чоловіка, який збував вогнепальну зброю

Житель Запоріжжя продав пістолет, перероблений під бойовий.

Співробітники карного розшуку Тернопільського районного управління поліції встановили, що 21-річний житель Запоріжжя займається збутом зброї. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування було вилучено речовий доказ – предмет, схожий на пістолет. Як встановила експертиза, це короткоствольна вогнепальна зброя, яка придатна для стрільби. Виготовлена вона шляхом переробки із шумового пістолета.

За незаконне поводження зі зброєю жителю Запоріжжя загрожує позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Поліцейські встановлюють причетність жителя Запоріжжя до інших фактів збуту зброї.