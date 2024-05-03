На Великодні свята міграційна служба Тернопілля працюватиме без додаткових вихідних

Період Великодніх свят не вплине на графік роботи Управління і територіальних підрозділів міграційної служи у Тернопільській області.

Усі підрозділи міграційної служби у перед- та післясвяткові дні працюватимуть у штатному режимі, згідно визначених графіків роботи.

Зокрема, в Управлінні ДМС у Тернопільській області вихідні припадають на суботу 4 травня та неділю 5 травня, понеділок 6 травня — робочий день. Також зверніть увагу, що «Гаряча лінія» УДМС у Тернопільській області не працює у вихідні дні.

В територіальних підрозділах субота 4 травня — робочий день, а вихідними будуть неділя 5 травня та понеділок 6 травня.

Бажаємо усім, хто відзначає цими днями світле свято Христового Воскресіння, мирного святкування у колі найближчих людей.