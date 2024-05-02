Оперативники Тернополя викрили шахрая, який ошукав пенсіонерку на понад 50 тисяч гривень

Особу шахрая та одного із його спільників встановили поліцейські.

14 квітня до Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру та заявила, що їй зателефонувала начебто онука й повідомила, що потрапила до лікарні, а тому терміново необхідні гроші. Додзвонювачка попросила передати гроші знайомому.

За деякий час до потерпілої прийшов чоловік і вона віддала йому 41 тисячу гривень та 300 євро. Про те, що її ошукали жінка дізналася лише після того, як поспілкувалася з онукою. Поліцейські провели оперативно-розшукові заходи та встановили особу підозрюваного. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини житель Київської області. Вирішується питання про оголошення чоловікові підозри відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або пробаційний нагляд на строк до трьох років, або обмеження волі на той самий строк.

Слідчі дії тривають. Оперативники проводять заходи щодо встановлення повного кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину. Наразі відомо, що один з його спільників перебуває в місцях позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська окружна прокуратура.