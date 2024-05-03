На Тернопільщині оперативники вилучили у чоловіка зброю

Місцевий житель зберігав два карабіни без відповідних документів.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на виявлення вибухонебезпечних предметів, працівники Чортківського районного відділу поліції отримали інформацію про те, що місцевий житель зберігає вогнепальну зброю.

Коли до підозрюваного прийшли правоохоронці, він зізнався, що має карабіни Мосіна 1906 року та Маузер 1939 року випуску та сім набоїв до них.

Чоловік пояснив, що рушниці старі, він їх зібрав самостійно та відреставрував. Документів на зброю не має.

За вказаним фактом слідчі відкрили провадження відповідно до частини 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Вилучене поліцейські направили на експертизу й нагадують, що добровільна здача зброї, боєприпасів чи вибухонебезпечних речовин звільняє від кримінальної відповідальності.