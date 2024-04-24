Безпечне середовище – запорука розвитку особистості: на Тернопільщині співробітники поліції створили серед молоді футбольну команду «Юність»

Молодь та здоровий спосіб життя – важлива складова діяльності ювенальних поліцейських. Правоохоронці систематично проводять профілактичні заходи з підростаючим поколінням, аби попередити протиправні проступки та шкідливі поведінкові звички. Як правило, підлітковий вік є критичним періодом у розвитку людини, де фізичне та психологічне здоров’я відіграють важливу роль.

Співробітники поліції Козови ініціювали створення футбольної команди «Юність». До її складу входить молодь Козівської та Бережанської територіальних громад.

Ювенали допомагають юним футболістам у тренуваннях, демонструючи, що спорт, здоров’я, виховання та дружба ходять поруч. Знайомі та друзі підтримують учасників команди та мають можливість долучитися до неї.

Перша гра команди «Юність» у чемпіонаті Тернопільського району завершилася нічиєю.