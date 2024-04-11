Резонансні справи, гучні розслідування, фінансові питання і не лише: Сергій Зюбаненко зустрівся із представниками “четвертої влади”

Нерозкритих злочинів стає менше, а показники із розкриття правопорушень від початку року зросли на більш як сімдесят відсотків. Про це на зустрічі із журналістами повідомив начальник Головного управління Нацполіції краю Сергій Зюбаненко та презентував новий ситуаційний центр. Тернопільщина увійшла в рейтинг найкращих регіонів України по розкриттю злочинів.

Виявлення вибухівки, наркотиків, зброї, притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до тяжких та особливо тяжких злочинів – це не повний перелік того чим 24 години на добу 7 днів на тиждень займаються працівники поліції.

“Вагому роль у позитивній динаміці з розкриття тих чи інших злочинів та правопорушень відіграє система відеоспостереження, встановлена в управлінні, – каже очільник поліції. – Сьогодні на території міста та області працює 1225 камер відеонагляду, за якими цілодобово стежать правоохоронці. Сучасна система дозволяє оперативно не лише розшукувати осіб, причетних до злочинів, але й зниклих людей. Система постійно вдосконалюється, а кількість камер ми намагаємося поступово збільшувати”.

За словами Сергія Зюбаненка, технічне забезпечення – це лише невелика частина, яка впливає на криміногенну ситуацію в області. Основна заслуга хорошої роботи – справа фахівців, які щодня працюють над розкриттям злочинів. Це і працівники лінії “102″, від фаховості яких залежить те, як швидко на місце злочину приїдуть відповідні служби. Це і слідчі, оперативники, дільничні інспектори, офіцери громади та люди, які цілодобово роблять усе можливе, аби місцеве населення почувалося у безпеці.

Незручних запитань не було. Полковник поліції розповів про кошти, вкладені у ремонти, про автівки, отримані як від МВС, так і від міжнародних спонсорів. Не оминув полковник поліції й питань, які постійно “непокоять диванних експертів” щодо мобілізації усіх правоохоронців та “полювань” на ухилянтів.

“Я вважаю, що люди, які ховаються у соцмережах та розповідають про те, що поліція не потрібна, а суспільство може існувати без неї – це провокатори, мета яких – підбурювати людей. Працівники поліції також воюють. У перші дні повномасштабного вторгнення десять відсотків усього особового складу написали рапорти в добровольчі загони, на сході України воюють бійці штурмової бригади нацполіції «Лють», взяли зброю до рук пенсіонери внутрішніх справ. У них немає броні – вони всі підпадають під загальні умови мобілізації. Сьогодні у зоні бойових дій наші спецпідрозділи, кінологи, криміналісти, правоохоронці у складі зведених загонів”.

Сергій Зюбаненко запевнив, що “кумівства” з представниками місцевого самоврядування та високими чинами у ввіреному йому управлінні не буде. До відповідальності працівники поліції притягуватимуть усіх, хто переступатиме межу Закону.