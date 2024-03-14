Поліцейські психологи провели тренінг для дітей з юнацького корпусу поліції «Бережанські шерифи»

Захід відбувся за підтримки Бережанської міської громадської організації «Рідне місто». В межах реалізації проєкту «Пункт психологічних практик» начальник відділу психологічного забезпечення Михайло Козюк навчав дітей основним технікам надання первинної психологічної підтримки у разі гострого стресу чи кризової ситуації.

«Опанувати себе, зберігати спокій, діяти – це дуже важливі навички. Важливо навчати молодь таким умінням в умовах сьогодення. Під час тренінгу підлітки ознайомилися з методами психологічної самодопомоги під час стресових ситуацій», – додає поліцейський психолог.

Діти виконували різні завдання, навчалися працювати в команді, отримали поради психолога як турбуватися про власне ментальне здоров’я та впоратися зі своїми емоціями. У процесі тренінгу вдосконалювали методи ефективної постановки та досягнення цілей.

Психопрофілактичні заходи в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» фахівці відділу психологічного забезпечення УКЗ ГУНП області продовжуватимуть проводити й надалі.