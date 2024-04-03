У Тернополі за матеріалами СБУ судитимуть колаборантку, яка схиляла жителів окупованого Приморська до співпраці з ворогом

Служба безпеки України завершила розслідування у кримінальному провадженні стосовно чергової колаборантки, яка допомагала росіянам встановлювати окупаційний режим у Запорізькій області.

Слідчі Тернопільського управління СБУ направили до суду обвинувальний акт щодо колишньої заступниці директора Приморського районного центру зайнятості, котра після захоплення міста росіянами добровільно прийняла пропозицію загарбників та за власним бажанням приєдналася до органів окупаційної влади.

У серпні 2022 року вона очолила «районний центр зайнятості», який на той час підпорядковувався незаконному органу виконавчої влади росіян – т. зв. «міністерству праці та соціальної політики військово-цивільної адміністрації Запорізької області».

На цій посаді колаборантка допомагала окупантам реалізовувати ворожу політику у сфері регулювання зайнятості місцевого населення.

Зокрема, вона організовувала виконання своїми підлеглими російських державних програм, а також переконувала відвідувачів «центру» працевлаштовуватися на підконтрольних окупантам підприємствах, щоб в подальшому сприяти ворогу чинити збройний опір українським військовим.

Також зловмисниця схиляла місцевих мешканців до підтримки окупаційної влади, переконуючи їх у необхідності здачі українських паспортів та отриманні російського громадянства.

Наразі СБУ завершила досудове розслідування і направила до суду обвинувальний акт із доказами вини зрадниці. За порушення ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Розслідування проводилося за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Обвинувачену оголошено у розшук, оскільки вона переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території. Тривають комплексні заходи для її притягнення до фактичної відповідальності.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області