Головне управління ДПС у Тернопільській області застерігає, що в обласному центрі та районах області активізувались спроби невстановлених шахраїв злочинним шляхом заволодіти коштами суб’єктів підприємницької діяльності

Зловмисники телефонують посадовим особам суб’єктів господарювання області з телефонного номеру 097-060-12-99 і, представляючись посадовою особою одного із структурних підрозділів Головного управління ДПС в області (районної ДПІ), шахрайським методом вимагають грошові кошти для залагодження так званих перевірок, надання матеріальної допомоги чи на якісь інші нагальні потреби. Здебільшого, завдячуючи пильності свідомих громадян та суб’єктів підприємницької діяльності, такі афери з боку «телефонних шахраїв» своєї реалізації не знаходять. Проте, як свідчить практика, частина громадян та суб’єктів господарювання все ж таки «ведуться» на такі афери і надають грошові кошти злочинцям, які представляються службовими особами податкової служби.

У підсумку – це в очах громадськості кидає тінь та негативно впливає на честь та ділову репутацію працівників Державної податкової служби загалом. Тому вкотре нагадуємо, що службові особи Головного управління ДПС у Тернопільській області та його структурних підрозділів жодних вказівок збирати гроші від свого імені чи від імені довірених осіб не давали та давати не можуть. Отож, наполегливо радимо бути пильними та обачними, не вірити сумнівним пропозиціям та ретельно перевіряти інформацію.

Також звертаємось до небайдужих громадян та суб’єктів підприємницької діяльності Тернопільщини про відому будь-яку інформацію по кожному вищенаведеному факту неправомірних дій стосовно суб’єктів господарської діяльності області, направлених на заплямування честі та репутації ГУ ДПС в області, негайно інформувати місцеві органи Національної поліції щодо встановлення та документування осіб, які причетні до вищезгаданих шахрайських дій.