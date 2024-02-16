Поліція охорони радить, як обрати надійну пожежну сигналізацію

У межах всеукраїнського проєкту «Пожежна безпека доступна кожному» поліція охорони рекомендує захистити свої помешкання, офіси й виробничі приміщення за допомогою пожежної сигналізації.

Обираючи обладнання, варто звернути увагу на:

* виробника і сертифікат відповідності;

* гарантійний термін;

* джерело живлення;

* параметри звукового сигналу;

* обсяг робочої температури датчиків;

* захист від помилкових сигналів.

Пожежна сигналізація зможе розпізнати первинні ознаки займання і надіслати сповіщення господареві будинку чи офісу. А якщо ви під’єднаєте сигналізацію до пульта централізованого спостереження поліції охорони, то в разі спрацювання сигналізації, навіть якщо вас не буде поблизу, наряд реагування приїде негайно і не залишить вогню жодних шансів.

Поліція охорони – це і монтування та обслуговування пожежних систем, і вичерпні консультації інженерів та електромонтерів, і повний спектр охоронних послуг, які можна замовити за цілодобово за номером 9899 (дзвінки з мобільного безкоштовні) або на сайті https://securitypolice.com.ua/

Управління поліції охорони в Тернопільській області