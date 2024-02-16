Поліція охорони радить, як обрати надійну пожежну сигналізацію

У межах всеукраїнського проєкту «Пожежна безпека доступна кожному» поліція охорони рекомендує захистити свої помешкання, офіси й виробничі приміщення за допомогою пожежної сигналізації.
Обираючи обладнання, варто звернути увагу на:
* виробника і сертифікат відповідності;
* гарантійний термін;
* джерело живлення;
* параметри звукового сигналу;
* обсяг робочої температури датчиків;
* захист від помилкових сигналів.
Пожежна сигналізація зможе розпізнати первинні ознаки займання і надіслати сповіщення господареві будинку чи офісу. А якщо ви під’єднаєте сигналізацію до пульта централізованого спостереження поліції охорони, то в разі спрацювання сигналізації, навіть якщо вас не буде поблизу, наряд реагування приїде негайно і не залишить вогню жодних шансів.
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Управління поліції охорони в Тернопільській області