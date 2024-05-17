Поліцейські Тернопільщини розшукали зловмисницю, яка викрала мобільний телефон

До восьми років позбавлення волі загрожує підозрюваній, яка спокусилася на чужий дорогий телефон.

Про втрату мобільного вартістю в понад 26000 гривень поліцейських Почаєва повідомила місцева жителька. Потерпіла розповіла, що засіб зв’язку зник, коли вона перебувала в приміщенні магазину.

За попередньою інформацією, потерпіла, обираючи товар, поставила телефон поруч на прилавок. Відійшла на кілька кроків, а коли повернулася, то його вже не було.

На місце події виїжджав поліцейський офіцер громади разом з дільничними офіцерами. Проведеними заходами працівники сектору поліцейської діяльності встановили особу зловмисниці. Це – жителька сусідньої громади 1965 року народження. Жінка одразу вимкнула мобільний та поїхала додому.

Коли до неї прийшли працівники поліції, вона у скоєному зізналася і чужу річ повернула.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.