Поліцейські Тернопільщини вшанували пам’ять побратимів, які загинули в російсько-українській війні

До молитви за загиблими побратимами, які два роки тому віддали життя за нашу свободу і незалежність, долучилися працівники Головного управління Національної поліції Тернопільської області.

27 квітня 2022 на Луганщині під час ворожого артилерійського обстрілу загинули співробітники роти патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль» – 43-річний старший лейтенант поліції Михайло Гудзь, 51-річний старший сержант поліції Тарас Гогусь та 44-річний капітан поліції Сергій Рудий.

Після заупокійної служби працівники поліції разом з родинами відвідали могили героїв-правоохоронців, а на місці поховання Тараса Гогуся освятили пам’ятник, який символізує «незбагнені шляхи» трьох побратимів. Рідні, близькі, друзі та колеги по роботі завжди пам’ятатимуть справжніх патріотів України та хоробрих воїнів.

У селі Петриків, де проживав Михайло Гудзь, 29 серпня 2023 в урочищі «Шнури» названо на його честь вулицю. «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно присвоїли Сергію Рудому. Крім цього, керівництво ГУНП в області звернулися до органів місцевого самоврядування з проханням назвати на честь воїна одну з вулиць, площу чи провулок. У лютому 2023 у Гаях-Гречинських на честь загиблого Тараса Гогуся перейменували майдан.

Працівники поліції віддано відстоювали територіальну цілісність України. Вони назавжди залишаться в нашій пам’яті! Ми пам’ятатимемо колег, які за майбутнє нашої держави віддали найдорожче – своє життя! Якщо ми пам’ятаємо, то розуміємо, яка ціна нашої свободи!