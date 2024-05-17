В Україні у травні стартували загальнодержавні заходи під назвою «Мігрант», мета яких – запобігання і протидія нелегальній міграції, а також перевірка додержання іноземцями та особами без громадянства встановлених правил перебування на території України.
За два тижні на Тернопільщині міграційники виявили сімох іноземців, які перебувають в Україні незаконно: щодо шести із них прийнято рішення про примусове повернення, щодо одного – про видворення.
Також посадові особи Управління та територіальних підрозділів УДМС у Тернопільській області склали 25 адміністративних протоколів за порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування на території нашої держави.
На Тернопіллі за два тижні виявили сімох нелегальних мігрантів
В Україні у травні стартували загальнодержавні заходи під назвою «Мігрант», мета яких – запобігання і протидія нелегальній міграції, а також перевірка додержання іноземцями та особами без громадянства встановлених правил перебування на території України.