На Тернопіллі за два тижні виявили сімох нелегальних мігрантів

В Україні у травні стартували загальнодержавні заходи під назвою «Мігрант», мета яких – запобігання і протидія нелегальній міграції, а також перевірка додержання іноземцями та особами без громадянства встановлених правил перебування на території України.

За два тижні на Тернопільщині міграційники виявили сімох іноземців, які перебувають в Україні незаконно: щодо шести із них прийнято рішення про примусове повернення, щодо одного – про видворення.

Також посадові особи Управління та територіальних підрозділів УДМС у Тернопільській області склали 25 адміністративних протоколів за порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування на території нашої держави.

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