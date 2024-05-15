У Заліщиках провели тестування інтернаціональної подружньої пари

Відповідно до Закону України «Про імміграцію» та постанови Кабінету Міністрів «Про деякі питання у сфері міграції» однією з умов отримання дозволу на імміграцію в Україну іноземцем, який перебуває у шлюбі з громадянином України понад 2 роки, визначено успішне проходження тестування подружжям.

Нещодавно на важливий крок наважилося подружжя із Заліщиків: жінка українка, чоловік громадянин Молдови.

Опитувальник налічує 45 запитань. Тестування вважається пройденим у разі, коли відповіді на 90 відсотків питань в обох з подружжя збігаються.

Заліщицькі міграційники уже провели тестування двох інтернаціональних подружніх пар. В обох випадках результат успішний.

Share

Tweet

Pin

Email

Print 0 shares