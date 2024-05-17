У Тернополі на мосту зіткнулися двоє велосипедистів: причини ДТП встановлюють слідчі

Внаслідок події постраждав один із власників двоколісного транспорту.

Аварія трапилася 16 травня о 9:30 на мосту, що на вулиці Татарській. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що 64-річний чоловік, керуючи велосипедом марки Azimut допустив зіткнення із велосипедом марки Trek.

У результаті кермувальника 1975 року народження з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні. Після надання медичної допомоги чоловіка відпустили за місцем проживання.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України. Триває розслідування.