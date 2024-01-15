Водій, позбавлений права керувати авто, пропонував хабар поліцейським

За порушення правил дорожнього руху екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив водія автомобіля марки “Kia Optima”.

При перевірці документів працівники Тернопільського відділення поліції №1 з’ясували, що житель села Острів позбавлений права керування транспортним засобом. У травні минулого року він отримав тимчасовий дозвіл, але термін його дії вже завершився.

Аби правоохоронці “закрили” очі на його правопорушення, чоловік запропонував їм неправомірну вигоду – 7 тисяч гривеень.

Поліцейські повідомили, що такі дії – це вже кримінальне правопорушення і усе знімається на відеокамери. Проте це не спинило чоловіка.

На місце події екіпаж ГРПП викликав слідчо-оперативну групу. Даний факт внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.