У школах прикордонних областей чергуватимуть правоохоронці

Із 22 січня у понад 400 закладах загальної середньої освіти дев’яти областей, наближених до зони бойових дій та прилеглих до російського і білоруського кордонів, працюватимуть правоохоронці. Це будуть спеціально підготовлені фахівці з питань безпеки, які запобігатимуть надзвичайним ситуаціям під час навчально-виховного процесу і вчасно нейтралізовуватимуть безпекові загрози.

Ініціатива проєкту «Офіцер служби освітньої безпеки» належить керівництву держави, а втілюватимуть проєкт Міністерство освіти і науки, Міністерство внутрішніх справ і Національна поліція України.

Поки триватиме відбір кандидатів на посади офіцерів служби освітньої безпеки та їхнє навчання, у школи Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Рівненської, Сумської та Чернігівської областей на варту заступлять діючі правоохоронці з лав Національної, патрульної поліції та поліції охорони.

Підґрунтям створення Служби освітньої безпеки є Концепція безпеки закладів освіти, ухвалена Кабміном торік 7 квітня, і його постанова від 22 грудня 2023 року «Про внесення зміни до категорій об’єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах».

Управління поліції охорони в Тернопільській області