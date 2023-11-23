Підписка з сюрпризом: передплатники “Досьє 102″ отримують шанс виграти цінний подарунок

Усі передплатники газети “Досьє 102″ отримують шанс виграти пам’ятний подарунок у рамках акції “Я люблю передплату”. Її, з метою підтримки українських видавців, організовує для своїх клієнтів Укрпошта.

Отримати кавоварку, конвектор, акустичну систему чи електрочайник мають шанс усі, хто оформить передплату на 2024 рік.

Кожен, хто обирає передплату “Досьє 102″ під час акції, не лише насолоджується статтями та розслідуваннями, але отримує шанс виграти неймовірний приз від Укрпошти!

Передплатити газету можна у відділенні поштового зв’язку, онлайн або через листоношу.

Акція «Я люблю передплату» стартувала 1 листопада і триватиме вона до 20 грудня. Участь в акції беруть клієнти, які передплатили видання вартістю від 100 гривень щонайменше на 6 місяців.

Розіграш подарунків проводитиметься 2 лютого 2024 року за допомогою сервісу випадкового вибору переможців.

Нехай ця передплата стане для вас не лише джерелом інформації, а й можливістю виграти щось особливе.

Передплатіть газету “Досьє102″ та отримайте шанс взяти участь в акції.