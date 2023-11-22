Збільшили термін дії свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів

В Україні спростили процедуру видачі та оформлення свідоцтва для транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі. Завдяки цим змінам перевізники зможуть вдвічі швидше отримувати ці документи. До речі, їхній термін дії також продовжили.



“Зміни стосуються скорочення терміну видачі свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів. Раніше цей період становив до десяти робочих днів, а тепер – до п’яти”, – розповідає начальник регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Тернопільській області Святослав Вишневський.



Наразі збільшено строк дії самого свідоцтва на транспортні засоби, які перевозять небезпечні вантажі. До цього він становив шість місяців, відтепер – до одного року. Звертаємо увагу, що перевізники, які раніше отримували такі документи, теж зможуть продовжити їхній термін дії на 1 рік.



Раніше перевізникам необхідно було повертати свідоцтво до сервісних центрів МВС у таких випадках: після припинення експлуатації транспортного засобу;

після закінчення строку дії свідоцтва; у разі зміни власника транспортного засобу або перевізника; якщо суттєво змінилася одна чи більше основних характеристик транспортного засобу.



Перелік цих підстав також доповнили. Тепер свідоцтво необхідно повертати до сервісного центру МВС, якщо було змінено номерний знак транспортного засобу.



Завдяки цим нововведенням, зменшується адміністративне та фінансове навантаження представників бізнесу: власників транспортних засобів та самих перевізників. Також підвищується рівень безпеки дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

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