Поліцейська комісія рекомендувала 7 кандидатів на службу

Засідання поліцейської комісії відбулося у Тернополі. Набір проводився на посади оперуповноважених, дільничних офіцерів поліції та до штурмової бригади «Лють».

Претенденти пройшли декілька етапів перевірки: тестування щодо професійних знань та умінь, військово-лікарську комісію, здавали нормативи з фізичної підготовки. У рамках відбору з ними спілкувалися поліцейські психологи, які враховували особливості характеру кожного кандидата, мотивацію до проходження служби.

Співбесіда стала завершальним етапом конкурсного відбору. Члени поліцейської комісії спілкувалися з кожним кандидатом, вивчали результати попередніх перевірок. За рішенням комісії конкурсний відбір у лави поліції області пройшли 7 кандидатів. Їх очікує відповідний курс професійної підготовки.