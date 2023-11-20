На Теребовлянщині поліцейські затримали чоловіка, який під час суперечки поранив ножем свого гостя

У важкому стані з проникаючим ножовим пораненням до реанімаційного відділення бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 44-річного жителя Теребовлянської територіальної громади. Травми чоловік отримав під час розпивання спиртних напоїв із сусідами.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, 19 листопада потерпілий разом із двома односельцями розпивав спиртні напої. Між господарем приміщення та одним із гостей виникла суперечка, яка переросла у “криваві” розбірки.

Власник житла схопив кухонний ніж та завдав ним один удар співрозмовнику в область грудей. Другий гість розборонив чоловіків, відібрав холодну зброю та викликав швидку.

Потерпілого у важкому стані доправили до лікарні.

Підозрюваний у скоєному зізнався. Його затримали згідно зі статтею 208 КПК. Вирішується питання про оголошення чоловікові підозри відповідно до статті 121 ККУ та обрання запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Теребовлянська окружна прокуратура. Триває слідство.