Оперативники Борщова встановили особу, причетну до крадіжки скутера

Незаконне заволодіння транспортом інкримінують працівники Борщівського відділення поліції місцевому жителю. Чоловік привласнив чужий транспортний засіб.

Про крадіжку скутера марки «Honda Lead-20» повідомив житель Борщова. Чоловік розповів, що 10 листопада транспорт зламався і він залишив його на вулиці, аби повернутися із запчастинами та відремонтувати. Проте 11 листопада, коли повернувся до скутера, мототранспорту уже там не було. Збитки оцінив у понад 20 тисяч гривень.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники поліції знайшли скутер та встановили особу чоловіка, який його привласнив. Це – житель Борщова 1973 року народження. Чужий транспорт він відігнав у двори та сховав. У скоєному зізнався, а крадене повернув. Раніше в поле зору працівників поліції не потрапляв.

Триває слідство відповідно до статті 289 ККУ.