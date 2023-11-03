Почесний нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ отримали четверо бійців об’єднаної штурмової бригади “Лють”

За особистий внесок у розбудову й розвиток Збройних сил України, успішне виконання бойових завдань під час проведення об’єднаних антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці та бездоганне несення бойового чергування чотирьом бійцям штурмової бригади “Лють” вручили почесний нагрудний знак головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного “Срібний хрест”.

Хлопці – поліцейські полку “Сафарі” та “Цунамі”. Вони, виконуючи бойові завдання, отримали поранення.

Сьогодні бійці проходять лікування та реабілітацію у медичних закладах Тернопільщини.

Відзнаки штурмовикам передав заступник начальника департаменту поліції особливого призначення «Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» Валерій Юзва та представники управління Національної поліції в Тернопільській області.

“Ми систематично, в рамках Національної програми ментального здоров’я #Тияк, провідуємо наших хлопців, надаємо їм соціально-психологічну підтримку. До цієї роботи залучені найкращі наші фахівці. Це і юристи, і психологи, і фахівці відділу з організації соціальної роботи, управління головної інспекції, консультанти програми “Рівний рівному”, – розповідає начальник управління кадрового забезпечення ГУНП в Тернопільській області Зіновій Кутний.

Зіновій Кутний стверджує, що для керівництва Нацполіції важливе життя та здоров’я кожного бійця і його родини. Саме тому всі вжиті заходи, спрямовані на покращення якості реабілітації, розв’язання побутових проблем поліцейських, підтримку їх родин і сімей, допомозі в оформленні соціальних виплат.