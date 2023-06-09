На Тернопільщині у змаганнях з багатоборства груп швидкого реагування «Кращий за професією» обрали найсильніших

18 команд, а це 36 учасників з усіх районів Тернопільської області та секторів превентивної діяльності впродовж двох днів змагалися за першість у змаганнях з багатоборства груп швидкого реагування «Кращий за професією». Дані змагання відбувалися вперше, а їхня основна мета – вдосконалення усіх умінь та навичок, аби професійно виконувати поставлені завдання під час служби.

“Ці змагання проводяться відповідно до наказу Національної поліції України у рамках спортивно-масових заходів. Учасники, які виграють регіональні змагання, у липні поїдуть на чемпіонат НПУ в Рівне”, – розповідає заступник начальника управління кадрового забезпечення ГУНП в Тернопільській області Олексій Криворучко.

Професійне журі, а це поліціянти з чималим досвідом, визначали кращих у знанні законодавства, правил дорожнього руху та службових дисциплін. Показували правоохоронці свої вміння в екстремальному водінні, наданні домедичної допомоги. Змагалися у стрільбі з пістолета та автомата, долали смугу перешкод, підтягувалися та демонстрували прийоми самозахисту.

Інспектор сектору реагування патрульної поліції Чорткова Сергій Марчук зі спортом на “ти”. І саме це, переконаний він, допомогло йому подолати смугу перешкод з непоганим результатом. І навіть попри те, що чоловік за кермом з 18 років, перед змаганнями відвідував курси з екстремального водіння.

“Змагання проходили у чотири етапи – ми подолали смугу перешкод, вогневу підготовку, екстремальне водіння та надання домедичної підготовки. Дані змагання корисні, вони нас згуртовують, дозволяють відпрацювати навички щодо використання їх в службовій діяльності.

Кожен учасник демонстрував швидкість, майстерність та професіоналізм, адже одна з важливих умов – пройти кожен етап у повному екіпіруванні та з використанням бойової зброї.

“Територію Тернопільської області обслуговує 28 груп реагування патрульної поліції, які залучаються до забезпечення публічної безпеки, порядку, попереджають адміністративні та кримінальні правопорушення. ГРПП – це патрульний наряд патрульної поліції, до складу якого входить не менше 2 осіб, які забезпечені Mitsubishi Outlender, Renault Duster та Skoda Rapid, а також табельною вогнепальною зброєю та засобами спеціального захисту”, – стверджує заступник начальника відділу організації груп реагування патрульної поліції в Тернопільській області Андрій Ястремський.

Найкращі результати з багатоборства показали працівники відділення поліції №1 Тернополя. Вони зайняли першу сходинку п’єдесталу.

Срібло вибороли працівники ГРПП Борщова, а третє місце у змаганнях посіли працівники сектору превентивної діяльності №1 Монастириська.