Слідчі Тернополя оголосили про підозру керівнику однієї з амбулаторій

Керівник однієї із найбільших в місті амбулаторій загальної практики сімейної медицини підозрюється у підробці документів. Зокрема підозрюваний причетний до дев’яти фактів службового підроблення. Усі вони пов’язані з діяльністю лікарсько-консультативної комісії.

До амбулаторії зверталися пацієнти, аби представники ЛКК проводили медичні обстеження й дослідження для направлення результатів на медико-соціальну експертну комісію. Дані висновки були необхідні для призначення пенсій та виплат по інвалідності.

У ході досудового розслідування працівники Тернопільського райуправління поліції встановили, що починаючи з 2021 року комісія збиралася у неповному складі. Однак в документах зазначалася присутність усіх фахівців. Голова ЛКК завіряв печаткою підроблені підписи лікарів та направляв усе на адресу МСЕК.

Пацієнти, у справах яких виявили підробку документів, змушені будуть проходити усі обстеження та комісії знову.

Керівнику амбулаторії слідчі заочно оголосили про підозру відповідно до частини 1 статті 366 (внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Слідчі дії тривають. Наразі поліцейські встановлюють повне коло потерпілих. Процесуальне керівництво в кримінальному провадження здійснює Тернопільська окружна прокуратура.