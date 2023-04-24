У межах проєкту «Варта вашої оселі» майже 130 тернополян довірили свої помешкання поліції охорони.

Безпека – одна з базових потреб людини і потреба дефіциту. Якщо ми не почуваємося в безпеці, нам складно дбати про свій розвиток, духовність, соціальні потреби.

– Безпека – це відчуття захищеності свого життя, здоров’я, свого житла, – каже психолог Управління поліції охорони в Тернопільській області Марія Марусяк. – Людина зберігає впевненість і довіру, якщо знає: завжди і всьому є рішення. Особистісна стійкість, опірність несприятливим впливам, активність у подоланні небезпечних ситуацій дозволяють нам іти по шляху розвитку і самовдосконалення. Багато людей щиро хотіли б знайти відчуття безпеки у своїх оселях, але не знають як це зробити правильно.

Відчуття безпеки у власному домі – робота поліції охорони. Уже понад 70 років громадяни довіряють їй найцінніше.