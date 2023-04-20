Із понад п’яти тисяч житлових приміщень, які перебувають під вартою поліції охорони Тернопільщини, майже сто обладнані системою «Розумний будинок»

Це означає, що їхнє охоронне обладнання містить певну кількість датчиків, реле та актуаторів , що, відповідно до побажань того чи іншого господаря, дозволяють йому керувати будинком дистанційно і захистити його від вогню, води і зловмисників.

У межах проєкту «Варта вашої оселі», що триває в Україні вже другий місяць, фахівці поліції охорони під час зустрічей із потенційними замовниками послуг наголошують на перевагах сучасних охоронних інтелектуальних систем. Ось найголовніші: охорона з під’єднанням до головного пульта централізованого спостереження, а в разі спрацювання сигналізації – приїзд поліцейських; протипожежна сигналізація і система захисту від затоплень; енергозбереження, що дозволяє заощаджувати на компослугах.

Фахівці підрахували, що система «Розумний дім» окуповує себе за два-п’ять років, залежно від того, які саме функції обирає господар.

Щоб дізнатися більше, телефонуйте з мобільного на номер 9899 (безкоштовно і цілодобово) .

Зробіть свою оселю безпечною та розумною разом із поліцією охорони!