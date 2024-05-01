Слідчі Тернопільщини скерували до суду провадження щодо членкині військово-лікарської комісії, яка підробила медичний висновок

До трьох років обмеження волі загрожує фігурантці за внесення неправдивих відомостей в картку обстеження військовозобовязаного для відстрочки від призову. Слідчі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області інкримінують обвинувачуваній службове підроблення.

Підозрювана – завідувачка терапевтичного відділу, представник територіальної позаштатної військово-лікарської комісії при Тернопільському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що вона внесла неправдиві відомості у картку обстеження військовозобов’язаного для відстрочки від призову. Допомагав завідувачці у справі лікар-терапевт, який оформив документи про тимчасову непридатність до військової служби, зазначивши у медичному висновку неправдивий діагноз.

Незаконні дії фігурантів викрили оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки спільно із працівниками Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

Процесуальне керівництво здійснювала Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони у Західному регіоні.

Зібравши достатньо доказів, кримінальне провадження щодо завідувачки терапевтичного відділу за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України слідчі скерували до суду.

Справу щодо спільника фігурантки поліцейські невдовзі також передадуть на розгляд суду.