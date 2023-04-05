Освітнє середовище – під вартою поліції охорони

Протягом минулого тижня поліцейські охорони Тернопільщини взяли під варту ще 9 закладів освіти Великогаївської сільської ради. Тепер їх загальна кількість на території області – 399.

– У закладах освіти, які перебувають під нашою охороною, встановлена система «Терміновий виклик поліції», – пояснює начальник центру технічної охорони Управління поліції охорони в Тернопільській області Володимир Слідзевич. – У разі надзвичайної ситуації достатньо натиснути на тривожну кнопку. Сигнал миттєво надійде на наш головний пульт централізованого спостереження – і за адресою спрацювання тривожної сигналізації виїде озброєна група реагування.

Із кожним закладом освіти, адміністрація якого ухвалює рішення довірити його поліції охорони, освітнє середовище Тернопілля стає безпечнішим.

Нагадуємо, що про безпеку дітей поза школою батьки можуть подбати за допомогою GPS- трекерів або через спеціальний мобільний додаток. Це дозволяє в режимі реального часу контролювати маршрути пересування. Якщо дитина натисне тривожну кнопку, за лічені хвилини їй на допомогу приїде озброєний наряд поліції охорони.

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Поліції охорони довіряють захист найціннішого!