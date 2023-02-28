Поліцейські закликають батьків цікавитися дозвіллям своїх дітей

Останнім часом в Україні серед неповнолітніх популярності набирає молодіжний рух, учасники якого збираються у різних містах та влаштовують провокації.

Організатори створюють різні деструктивні чати, групи у соцмережах та спонукають підлітків вчиняти різні протиправні діяння, порушувати громадський порядок.

Це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні.

Поліцейські закликають батьків пильніше стежити за своїми дітьми, більше часу спілкуватися з ними, цікавитися їхнім дозвіллям, звертати увагу на їхню поведінку.