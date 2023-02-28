Почесною грамотою Верховної Ради України відзначили поліцейського з Тернополя Івана Паньківа

Відзнаку майору поліції вручив начальник Головного управління Національної поліції Тернопільщини Олександр Богомол.

Почесна грамота Верховної Ради — відзнака, якою нагороджують за вагомий внесок у будь-яку сферу життєдіяльності держави. Іван Паньків 18 років служить в правоохоронних органах. Зарекомендував себе як людина, котра поважає Закон та працює задля громадської злагоди в суспільстві. На даний час майор очолює відділ превенції Тернопільського районного управління поліції.

Щиро вітаємо Івана Мироновича з відзнакою та зичимо нових досягнень.