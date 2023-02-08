Волонтери передали спецпризначенцям тернопільської поліції черговий транспортний засіб

Керівник Головного управління Національної поліції Тернопільщини Олександр Богомол подякував благодійникам за допомогу і запевним, що всі транспортні засоби, які отримали правоохоронці від волонтерів, сьогодні – у користуванні тих підрозділів, які несуть службу на сході України.

-Транспортні засоби – це розхідний матеріал, який виходить з ладу. Ми їх використовуємо як евакуаційні автомобілі, як автомобілі для забезпечення наших підрозділів, які воюють сьогодні на східних рубежах, – зазначив Олександр Богомол. – Я дякую вам за допомогу, це не вперше ми отримуємо її від вас. Всі передані автомобілі ми використовували в Київській Харківській, Херсонській областях. Зараз – на бахмутському напрямку, де несуть службу наші підрозділи.

Благодійники переконані, що і волонтерський рух, і захисники на передовій працюють на одну мету – Перемогу.

-Щойно нам надходить дзвінок про те, що щось потрібно, – ми одразу включаємося у роботу. Наш основний напрямок – це допомога у забезпеченні автомобілями. На потреби захисників ми передали вже 21 транспортний засіб. Ця війна стосується кожного з нас і ми маємо забезпечити тих, хто на передовій усім необхідним, – каже волонтер Ігор Красновський.

За активну громадську позицію, неоціненну допомогу правоохоронцям Олександр Богомол вручив волонтерській команді Ігоря Красновського подяки.