Бережанські поліцейські допомогли безпритульному місцевому жителю

Дільничні офіцери врятували старенького мешканця Саранчуківської сільської громади від переохолодження.

До поліцейських звернувся староста села Котів. Він розповів, що декілька днів поспіль у селі та на його околицях місцеві мешканці часто бачили жителя району, який веде бродяжницький спосіб життя. З настанням морозів люди помітили, що чоловік зник, тож можливо йому необхідна допомога.

Дільничні офіцери поліції Руслан Романюк та Іван Іванів обстежили закинуті помешкання на хуторі Молохів поблизу села і в одній з хат знайшли безхатька. Щоб чоловік не помер від переохолодження, правоохоронці відвезли його до Саранчуківського центру надання соціальних послуг, де працює пункт обігріву та відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання для людей літнього віку.