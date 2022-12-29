Безпека під час канікул: тернопільські поліцейські нагадують правила безпеки для дітей під час зимових канікул в умовах війни

Аби зимові канікули, які розпочалися, були не лише веселими, а й безпечними, поліцейські закликають пам’ятати про належну поведінку.

Правоохоронці звертаються до батьків: нагадайте школярам Правила дорожнього руху, наголошуйте на правилах безпечної поведінки вдома та на вулиці, розкажіть про безпеку в цифровому середовищі:

пам’ятайте, що купувати та користуватися піротехнічними виробами заборонено, тому не використовуйте самі та не дозволяйте дітям бавитися петардами, салютами, феєрверками;

нагадайте дітям Правила дорожнього руху, а також, зважаючи на короткий світловий день та відсутність вуличного освітлення у зв’язку з відключеннями світла, подбайте, щоб на одязі дитини були присутні світлоповертальні елементи – браслети, флікери, стрічки;

розкажіть школярам правила безпеки в Інтернеті – зокрема, що не слід вказувати незнайомцям свою адресу проживання, виставляти фото, за якими можна ідентифікувати помешкання, а у разі інтернет-булінгу чи залучення до небезпечних інтернет-спільнот повідомляти про це батькам та поліцейським;

нагадайте дітям алгоритм дій при сигналі повітряної тривоги, а також як поводитися при відключенні світла, вимкненні опалення чи зникнення мобільного зв’язку;

поясніть дитині, що робити, якщо хтось погрожує їй телефоном чи намагається проникнути у квартиру Зокрема, дитина повинна мати список усіх потрібних номерів телефонів (батьків, бабусь та дідусів, інших родичів), щоб зателефонувати до них у разі необхідності. А при потраплянні в небезпечну ситуацію дитина завжди може звернутися по допомогу за номером 102;

постійно перебувайте із своєю дитиною на зв’язку, щоб знати, де вона перебуває у цей чи інший момент часу, а у разі зникнення – негайно телефонуйте на лінію 102.

Також правоохоронці нагадують батькам про передбачену законом відповідальність за неналежне виконання батьківських обов’язків.

Безпечних свят усім родинам!