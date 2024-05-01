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Раніше судимого тернополянина поліцейські підозрюють у вчиненні крадіжки з ринку

Категорія: Кримінал
1_62.1000x800.center.centerЗловмисник поцупив з ринку електроінструмент, завдавши потерпілому збитків на понад 5 000 гривень.
До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою про крадіжку звернувся житель обласного центру. Зі слів потерпілого, невідома особа викрала у нього на ринку шуруповерт.
У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили, що до крадіжки причетний раніше судимий за майнові злочини 44-річний житель обласного центру. Зловмисник у скоєному зізнався. Також поліцейські з’ясували, кому лиходій встиг продати крадений електроінструмент, та вилучили речовий доказ.
Відомості за даним фактом внесно до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу – крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

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