Раніше судимого тернополянина поліцейські підозрюють у вчиненні крадіжки з ринку

До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою про крадіжку звернувся житель обласного центру. Зі слів потерпілого, невідома особа викрала у нього на ринку шуруповерт.
У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили, що до крадіжки причетний раніше судимий за майнові злочини 44-річний житель обласного центру. Зловмисник у скоєному зізнався. Також поліцейські з’ясували, кому лиходій встиг продати крадений електроінструмент, та вилучили речовий доказ.
Відомості за даним фактом внесно до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу – крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.