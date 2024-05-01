Раніше судимого тернополянина поліцейські підозрюють у вчиненні крадіжки з ринку

Зловмисник поцупив з ринку електроінструмент, завдавши потерпілому збитків на понад 5 000 гривень.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою про крадіжку звернувся житель обласного центру. Зі слів потерпілого, невідома особа викрала у нього на ринку шуруповерт.

У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили, що до крадіжки причетний раніше судимий за майнові злочини 44-річний житель обласного центру. Зловмисник у скоєному зізнався. Також поліцейські з’ясували, кому лиходій встиг продати крадений електроінструмент, та вилучили речовий доказ.