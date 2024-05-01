Виїзд на смугу зустрічного руху – причина травмування мотоцикліста

У реанімаційне відділення лікарні з переломами та іншими тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жителя Мельниці-Подільської громади. П’ятдесятирічний чоловік травми отримав у результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 30 квітня близько 18:00. При виїзді слідчо-оперативної групи з’ясувалося, що на трасі Тернопіль-Скала-Подільська-Жванець, між населеними пунктами Урожайне-Вигода, водій автомобіля “Volkswagen Passat” виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із мотоциклом “Spark”.

У обох кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.