Невідомі зняли з електронного гаманця тернополянина майже 80 тисяч гривень

Злодія, причетного до крадіжки телефону та грошей розшукують працівники Тернопільського райуправління поліції. Потерпілий звернувся до правоохоронців лише після того, як дізнався, що з його електронного гаманця невідомі викрали майже 80 тисяч гривень.

За словами потерпілого, він кілька днів тому виявив відсутність мобільного телефона. До поліції не звертався, бо був переконаний, що засіб зв’язку загубив на підприємстві, де працює, а тому сподівався його там відшукати.

Проте тернополянин вирішив на всякий випадок заблокувати картку, прив’язану до мобільного. Зателефонував до банку і йому там повідомили, що електронний гаманець порожній – кредитні кошти уже зняли.

І лише після цього потерпілий звернувся до поліції. Сума збитків – 78660 гривень. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Працівники поліції відстежують, куди та на чиї рахунки перекинули невідомі гроші. Триває розслідування.