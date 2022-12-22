У ще одному територіальному підрозділі поліції Тернопільщини запрацювала система «Custody Records»

Автоматизовану систему відеонагляду для захисту прав затриманих та поліцейських запроваджено у Чортківському районному відділі поліції. Це вже другий кущовий підрозділ поліції на Тернопільщині, де працює пілотний проєкт «Custody records».

Оглянути роботу системи завітали представники Управління дотримання прав людини Національної поліції України, місцевої влади й правоохоронних структур краю.

Вже півтора року система «Custody Records» ефективно працює у Тернопільському райуправління поліції. Вона автоматизує роботу поліцейського, фіксує усі дії із затриманими особами та запобігає порушенню прав людини.

«Є реальні приклади, коли це рятувало поліцейських, унеможливлювало незаконні дії щодо затриманих осіб, дисциплінувало правоохоронців. Для поліцейського важливо відчувати, що він у безпеці, усі його дії зафіксовані і можуть слугувати доказами у правовому полі», – зауважив начальник Управління дотримання прав людини Національної поліції України Руслан Горяченко.

Впровадження проєкту «Custody Records» у Чортківському районному відділі поліції стало можливим завдяки фінансуванню Нацполіції України та виділеним коштам із бюджету Чортківської громади. Поліцейські переобладнали службові приміщення відповідно до стандартів та встановили сучасне обладнання відеофіксації.

Учасникам заходу на прикладі умовного правопорушника продемонстрували роботу системи: від моменту затримання особи, її утримання у відділку та проведення усіх необхідних слідчих дій.

Важливість впровадження сучасних методів у роботі поліцейських активно підтримують представники обласної та місцевої влади. Перший заступник начальника Тернопільської військової обласної адміністрації Ігор Дем’янчук та міський голова Чорткова Володимир Шматько зауважили, що вони зацікавлені у таких безпекових реформах і надалі будуть приділяти велику увагу їх реалізації.